KMK in Berlin: Minister wollen Abitur vereinheitlichen Stand: 17.03.2023 05:22 Uhr Seit Donnerstag tagt in Berlin die Kultusministerkonferenz (KMK). Dieses Jahr stehen Reformen der Bildungspolitik und Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel im Fokus des turnusmäßigen Treffens.

Über die Vergleichbarkeit des Abiturs aus verschiedenen Bundesländern wird seit Jahrzehnten debattiert. Bei der KMK haben die Minister am Donnerstag erste Schritte zur Vereinheitlichung des Abiturs gemacht: Sie beschlossen eine Reform der "Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe".

Diese Vereinbarung existiert schon seit 1972 und wurde seither bereits mehrfach angepasst. Die Reform bezieht sich auf die zweijährige sogenannte Qualifikationsphase vor den Abitur-Prüfungen. Mit dem Beschluss vom Donnerstag wurden erstmals für diese Phase bundesweite Vorgaben zur Anzahl und Gewichtung von Klausuren aufgestellt. Außerdem wurde die mögliche Zahl der Leistungskurse begrenzt sowie eine einheitliche Vorgabe zur Anzahl der zu belegenden Kurse insgesamt festgelegt.

Kampf gegen Lehrkräftemangel

Was man kurzfristig gegen den Lehrkräftemangel tun könnte, haben die Kultusminister schon Ende Januar aus den Ergebnissen einer eigens beauftragten Studie erfahren. Darin wurde unter anderem empfohlen, dass weniger Lehrer in Teilzeit arbeiten und Pensionäre an die Schulen zurückkommen könnten. Für Oberstufen-Schüler wurde mehr online-Unterricht und eine Vergrößerung der Klassen vorgeschlagen. Die Empfehlungen waren bei Lehrerverbänden auf wenig Begeisterung gestoßen. Die Kultusminister beraten bei der KMK über die Umsetzung möglicher Maßnahmen.

Heute Pressekonferenz zu Ergebnissen

Die KMK startete am Donnerstag in Berlin. Sie ist ein turnusmäßiges Treffen der Kultusminister der Bundesländer, bei dem überregionale Angelegenheiten der Kulturpolitik beraten werden. In diesem Jahr liegt der Fokus der Länder bei dem Treffen auf Themen aus der Bildungspolitik. Die Ergebnisse werden heute offiziell bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.03.2023 | 07:00 Uhr