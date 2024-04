Stand: 27.04.2024 13:00 Uhr Justizministerium MV tritt Bündnis gegen Sexismus bei

Das Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz in Mecklenburg-Vorpommern ist dem bundesweiten Bündnis gegen Sexismus beigetreten. Dem Bündnis gehören rund 620 Mitglieder aus Behörden, Vereinen, Politik und Bevölkerung an. Die Vereinigung wolle Sexismus öffentlich machen und zeigen, wie man ihm entgegenwirken könne. "Sexismus und sexuelle Belästigung haben in unserer Gesellschaft nichts zu suchen", erklärt Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke). Dennoch sei Sexismus gerade gegenüber Frauen noch immer verbreitet und bilde das Fundament für Gewalt und Chancenungleichheit. Die Präventionsarbeit des Bündnisses sei deshalb sehr wichtig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.04.2024 | 13:00 Uhr