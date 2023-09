Junge getötet: Trauer und Bestürzung bei Andacht in Pragsdorf Stand: 15.09.2023 19:13 Uhr Bei einer Andacht haben die Menschen in Pragsdorf ihre Trauer über den gewaltsamen Tod eines sechsjährigen Jungens aus ihrem Dorf zum Ausdruck gebracht. Er war am Donnerstag offenbar erstochen worden.

Nach dem gewaltsamen Tod eines sechs Jahre alten Jungens in Pragsdorf bei Neubrandenburg haben sich zahlreiche Einwohner am Freitagabend zu einer Andacht getroffen. In der Kirche des kleinen Dorfes im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte drückten sie ihre Trauer und ihre Anteilnahme aus. Das Gotteshaus sei - im Beisein der Eltern des getöteten Jungen - bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen, sagte Pastor Heye Osterwald. Auch die Gemeinde-Vertretung bekundete ihre Bestürzung über den Tod des Kindes. "Die Gedanken sind derzeit natürlich vor allem bei der Familie und den Angehörigen", hieß es auf der Facebook-Seite des Ortes. Gleichzeitig wurde darum gebeten, brauchbare Hinweise an die Polizei weiterzugeben. Dem Bürgermeister zufolge war der Junge gerade eingeschult worden. In der Schule ist ein Trauerort eingerichtet worden. In der kommenden Woche sollen dort alle Leistungskontrollen entfallen.

Kind mit massiven Verletzungen gefunden

Der Junge war am Donnerstag nicht wie verabredet vom Spielen nach Hause gekommen. Die Eltern meldeten ihn gegen 20 Uhr als vermisst. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft fanden etwa eine Stunde später im Rahmen einer großen Suchaktion Feuerwehrleute den Jungen mit massiven Verletzungen im Oberkörper in einem Gebüsch in der Nähe des Bolzplatzes und des Sees in Pragsdorf. Obwohl Rettungskräfte versuchten, ihn zu reanimieren, konnte im Krankenhaus nur noch der Tod festgestellt werden.

Messer in der Nähe des Fundortes entdeckt

Die Obduktion ergab, dass der Junge erstochen wurde, hieß es seitens der Ermittler. Am Freitagnachmittag stellten sie in der Nähe des Fundortes des Jungen ein Messer sicher, bei dem es sich möglicherweise um die Tatwaffe handelt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem NDR bestätigte. Ob der Sechsjährige auch dort attackiert wurde, wo er gefunden wurde, war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags.

Motiv vorerst unklar

Den ganzen Tag über durchsuchten Bereitschaftspolizisten das abgesperrte Gelände in der Nähe des Sees und des Bolzplatzes und sicherten potenzielle Spuren. Beamtinnen und Beamte der Mordkommission befragten Einwohner und Nachbarn. "Die Anteilnahme und die Aussagebereitschaft sind sehr hoch", so eine Sprecherin der Polizei. Hinweise zum Motiv oder zum Tathergang waren aber noch unklar. Von Streitigkeiten im Vorfeld sei nichts bekannt, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.09.2023 | 19:30 Uhr