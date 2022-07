Stand: 29.07.2022 19:18 Uhr Juli in MV nicht so trocken und warm wie in den meisten anderen Bundesländern

Trotz eines Hitzerekordes Mitte Juli ist Mecklenburg-Vorpommern vergleichsweise moderat durch den bundesweit heißen und trockenen Sommermonat gekommen. Nach Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lag der Temperaturdurchschnitt im Nordosten bei 18,3 Grad Celsius - nur in Schleswig-Holstein war er noch niedriger. Der Juli-Mittelwert für ganz Deutschland betrug 19,2 Grad. Außerdem war es in MV weniger trocken als in anderen Teilen Deutschlands. Die Regenmenge blieb mit durchschnittlich 45 Litern je Quadratmeter jedoch um ein Drittel hinter dem mehrjährigen Mittel für Juli zurück. Insgesamt fiel der Juli 2022 in Deutschland laut DWD zu warm, erheblich zu trocken sowie sehr sonnig aus. | 29.07.2022 19:16

