Jugendweihen in den Spätsommer verschoben Stand: 03.04.2021 11:16 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern wird es in diesem Frühjahr keine Jugendweihe-Feiern geben. Sie wurden wegen der coronabedingten Einschränkungen in den Spätsommer verschoben.

Alle Jugendweihe-Feiern in Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem Frühjahr abgesagt worden. Sie sollen im August und September nachgeholt werden, wie der Jugendweiheverein mitteilte. Auch die für dieses Wochenende vorgesehene Auftaktveranstaltungen fallen aus. Die meisten Ersatztermine stehen bereits fest und wurden den Familien mitgeteilt.

1.500 Teilnehmer weniger

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich rund 20 Prozent weniger Jungen und Mädchen für die Jugendweihen angemeldet. Nach Angaben des Vorsitzenden des Vereins, Jörg Ahlgrimm, sind es in diesem Jahr 5.000 der 14-Jährigen, die an den Feiern teilnehmen wollen. Das entspricht etwa 40 Prozent des Jahrgangs in Mecklenburg-Vorpommern. 2020 waren es nach Vereinsangaben noch 6.500.

Verein beklagt 100.000 Euro Verlust

Aufgrund der Corona-Regeln habe der Verein im vergangenen Jahr rund 100.000 Euro Verlust gemacht, weil deutlich weniger Gäste wegen der Abstandsregeln an den Feierstunden teilnehmen konnten, so Ahlgrimm. Staatliche Hilfen bekommt der Verein nicht. Ahlgrimm sagte, 2021 werde für den Verein das schwierigste Jahr seit der Gründung 1990.

