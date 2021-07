Stand: 31.07.2021 06:45 Uhr Jugendweihen in MV werden jetzt nachgeholt

Wegen Corona konnten die Jugendweihen in Mecklenburg-Vorpommern nicht wie sonst im Frühjahr gefeiert werden. Sie werden jetzt nachgeholt: Am Vormittag beginnt die erste größere Feierstunde in Rostock. 50 Kinder und Jugendliche sollen dabei auf das Erwachsenenalter eingestimmt werden. Wie die Rostocker Organisatorin des Jugendweihe-Vereins NDR 1 Radio MV sagte, sind die Runden aufgrund von Vorgaben zwar klein gehalten. Bei einem Termin werde der Saal aber so voll, dass Masken getragen werden müssen. Ebenso wie die Kreisverbände der Volkssolidarität bietet der Verein in den kommenden Wochen in etlichen Städten im ganzen Land Feierstunden an. | 31.07.2021 06:45

