Stand: 29.08.2020 11:58 Uhr - NDR 1 Radio MV

Jugendweihe in Rostock unter Corona-Bedingungen

Jugendweihe auf der großen Bühne im IGA-Park – wo sonst die großen Stars auftreten und ihr Publikum zum tanzen bringen, starten heute Jugendliche ins Erwachsenenleben. Insgesamt werden in Rostock 913 Menschen erwartet. Das funktioniert, weil es nicht eine große, sondern drei kleinere Feierstunden geben wird. Auf die Bühne kommen dabei jeweils zwischen 30 und 40 Jugendliche und im Publikum sitzen dann immer rund 300 Mütter, Väter, Omas und Opas. Zudem findet die Feier unter fast freiem Himmel statt. Die Bühne im IGA-Park steht unter einem Zeltdach, ist aber rundum offen. Eine Stunde ist für jede der Feiern eingeplant und damit sollte laut Veranstalter die Infektionsgefahr eigentlich gebannt sein.

Letzte Jugendweihe erst kurz vorm 1. Advent

Landesweit können alle 5.000 Jugendlichen, die das möchten, in diesem Jahr Jugendweihe feiern. Auch wenn es nach Aussagen des Landesgeschäftsführers Jörg Ahlgrimm für alle Organisatoren eine große Herausforderung war. In der vergangenen Woche gab es den Start in Dorf Mecklenburg - und jetzt sind für ganz Mecklenburg-Vorpommern Festredner, Künstler und Räume gefunden und unter einen Hut gebracht worden. Das Ganze zieht sich aber landesweit bis in den November hinein. Die allerletzte Jugendweihe findet am 28. November, einen Tag vor dem ersten Advent, in Malchin statt.

Alle Jugendweihe-Feiern durch Sponsoren abgesichert

Auffallend ist, dass fast keine der vielen Familien aufgrund der Corona-Beschränkungen abgesprungen sei, sagte Ahlgrimm. Nur etwa 170 Rücktritte gab es, was bei 5.000 Jugendlichen insgesamt aus seiner Sicht keine große Zahl ist. Viel schwerwiegender sind die finanziellen Probleme, weil deutlich weniger Gäste eingeladen werden dürfen, als sonst - Gästekarten immer mit einkalkuliert. Um so erfreulicher sei es für den Jugendweiheverein, dass sich zahlreiche Sponsoren gefunden hätten, so dass alle Feiern abgesichert werden konnten.

Weitere Informationen Corona: Ersatz-Termine für Jugendweihen im Spätsommer In Mecklenburg-Vorpommern sind aufgrund der Corona-Krise alle Jugendweihe-Feiern und Konfirmationen bis Ende Mai abgesagt. Rügen und Rostock haben nun Ersatz-Termine nach den Sommerferien bekanntgegeben. mehr Jugendweihen und Konfirmationen in MV werden verschoben In Mecklenburg-Vorpommern werden Jugendweihen und Konfirmationen wegen der Coronakrise verschoben - teils bis nach den Sommerferien. Betroffen sind Tausende Jugendliche. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 29.08.2020 | 12:00 Uhr