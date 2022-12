Jugendliche liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei Stand: 18.12.2022 09:13 Uhr Die Polizei in Neubrandenburg hat ein erst am Sonnabend aus einem Autohaus in Friedland gestohlenes Auto wiedergefunden. Ein 15-Jähriger war mit weiteren Minderjährigen damit unterwegs.

Der 15-jährige Fahrer lieferte sich zunächst mit der Polizei eine Verfolgungsjagd. Dabei beschädigte er drei andere Fahrzeuge. Der Polizei gelang es schließlich, den Jugendlichen zu stoppen. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Auto war außerdem ein 14-Jähriger, der polizeilich gesucht wurde. Die Eltern mussten die Jugendlichen vom Revier abholen.

Weitere Straftaten begangen?

Die Polizei ermittelt nun, ob den Jugendlichen weitere Straftaten zur Last gelegt werden könnten. Bereits Anfang der Woche war in dem Friedländer Autohaus ein Fahrzeug gestohlen worden. Dieses wurde später in schrottreifem Zustand gefunden. Bei diesem Diebstahl war auch der Schlüssel des Autos gestohlen worden, mit dem die Jugendlichen dann später unterwegs waren.

