Stand: 06.02.2023 15:20 Uhr Jürgenshagen: Polizei stoppt Autofahrer mit über drei Promille

Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer mit mehr als drei Promille in der Region Jürgenshagen im Landkreis Rostock angehalten. Die Beamten erwischten den 40-Jährigen auf einer abgelegenen Kreisstraße bei Moltenow, wie die Polizei sagte. Beim Atemalkoholtest und der Kontrolle der Papiere wurde klar, warum der Mann nachts so einsame Straßen nutzte. Das Messgerät zeigte 3,48 Promille an. Dazu kam heraus, dass der Mann den Führerschein wegen Alkohol am Steuer schon 2016 abgeben musste und wiederholt betrunken am Steuer gestoppt worden war.

