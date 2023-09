Stand: 15.09.2023 06:57 Uhr Jüdisches Neujahrsfest: Rosh Hashanah mit Festmahl und Gottesdiensten

Für Jüdinnen und Juden in Mecklenburg-Vorpommern beginnt mit Sonnenuntergang das Neue Jahr 5784 und damit das zweitägige Neujahrsfest Rosh Hashanah. Als Höhepunkt des jüdischen Neujahrsfestes gilt traditionell das Blasen des Schofar, eines Widderhorns. Es soll die Gläubigen an ihre moralischen Pflichten erinnern und sie wieder näher zu sich selbst bringen, sagt Landesrabbiner Yuriy Kadnykov. Das neue Jahr begrüßen die rund 1.150 Gemeindemitglieder in Mecklenburg-Vorpommern zudem mit einem Festmahl und Gottesdiensten. Rosh Hashanah ist für Gläubige der Beginn der sogenannten ehrfurchtsvollen Tage, die mit dem Versöhnungsfest Jom Kippur in neun Tagen enden.

