Stand: 12.10.2022 13:52 Uhr Jüdische Kulturtage starten in Rostock: Ausstellung zum Auftakt

In Rostock beginnen am Mittwoch die siebten jüdischen Kulturtage. Bis Anfang November können Interessierte verschiedene Veranstaltungen rund um die jüdische Kultur erleben. Zum Beginn der jüdischen Kulturtage öffnet am Abend im Rostocker Rathaus eine kostenlose Ausstellung zum Thema "1700 Jahre jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum". Anschließend gibt es ein Konzert mit historischer jüdischer Musik aus Renaissance und Barock. In den nächsten Tagen werden außerdem Lesungen und Theatervorstellungen angeboten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.10.2022 | 15:00 Uhr