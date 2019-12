Stand: 26.12.2019 10:43 Uhr - NDR 1 Radio MV

Jubiläum: 15 Jahre Mehrzweckschiff "Arkona"

Die "Arkona", Mehrzweckschiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Stralsund, ist seit 15 Jahren im Einsatz. Das Schiff sichert den Verkehr auf der Ostsee zwischen Kühlungsborn und der polnischen Grenze. Im Dezember 2004 hatte die Wolgaster Peenewerft das Schiff an das Amt übergeben. Allerdings waren die speziellen, neu entwickelten Antriebe anfangs noch fehleranfällig.

Vielseitiger Helfer auf der Ostsee

Aufgrund der technischen Probleme durfte das Schiff damals zeitweise nicht auslaufen. Inzwischen ist die "Arkona" zuverlässig fast rund um die Uhr auf der Ostsee unterwegs – als Tonnenleger, Eisbrecher, Schifffahrtspolizei, aber auch als Notschlepper und zur Brand- und Schadstoffbekämpfung. So war sie unter anderem auch an den Löscharbeiten der Autofähre "Lisco Gloria" beteiligt, die 2010 vor Fehmarn in Brand geraten war. Die "Arkona" ist das modernste Mehrzweckshiff des Bundes und gehört zum Schifffahrtsamt in Stralsund.

