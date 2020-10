Stand: 08.10.2020 10:32 Uhr Johnson-Preis für Irina Liebmann

Die Mecklenburgische Literaturgesellschaft in Neubrandenburg würdigt damit ihren Roman "Die große Hamburger Straße". Gedächtnis und Erinnerung seien schon immer zentrale Achsen im Gesamtwerk von Irina Liebmann, so die Jury in ihrer Begründung. Der Uwe-Johnson-Preis wird von der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft, dem Humanistischen Verband Deutschlands Berlin-Brandenburg sowie der Berliner Kanzlei Gentz und Partner verliehen. Er ist mit 20.000 Euro dotiert und soll am 9. Oktober übergeben werden. | 08.10.2020 10:53

