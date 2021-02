Stand: 05.02.2021 07:51 Uhr Johnson & Johnson beantragt US-Notfallzulassung für Impfstoff

Der US-Konzern "Johnson and Johnson" hat für seinen Corona-Impfstoff bei der US-Arzneimittelbehörde eine Notfallzulassung beantragt. Der Impfstoff wurde in Rostock, Hamburg und Berlin getestet. Für die Europäische Union soll ein gleicher Antrag in den kommenden Wochen folgen, heißt es vom US-Konzern. Es wäre der erste Impfstoff, der nur einmal gespritzt werden muss. Er könne bei normaler Kühlschranktemperatur aufbewahrt werden. Die Wirksamkeit wird mit maximal 85 Prozent angegeben.| 05.02.2021 07:55