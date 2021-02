Stand: 09.02.2021 17:37 Uhr Jörnstorf: Geflügelpest - 45.000 Hühner werden getötet

In einem Hühneraufzuchtstall in Jörnstorf bei Neubukow (Landkreis Rostock) ist die Geflügelpest ausgebrochen. Das habe der Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt, teilte der Landkreis mit. 45.000 Tiere sollen getötet werden. Ein Sperrbezirk wurde ausgewiesen. Unterdessen wurde der Geflügelpestsperrbezirk Kobrow aufgehoben. Im Umkreis von zehn Kilometern gilt nun der Status eines Beobachtungsgebiets mit Stallpflicht. In Kobrow bei Laage war Mitte Januar die Vogelgrippe ausgebrochen. | 09.02.2021 17:36