Stand: 25.12.2021 10:10 Uhr Jördenstorf: Betrunkene Frau attackiert Mann mit Messer

In Jördenstorf (Landkreis Rostock) musste die Polizei gestern Abend in einem Fall häuslicher Gewalt einschreiten. Eine volltrunkene Frau hatte ihren Mann mit dem Messer attackiert und gab an, von ihm daraufhin geschlagen worden zu sein. Die Frau kam kurzzeitig ins Krankenhaus und verbrachte danach den Heiligabend allein zu Hause. Ihr Mann hatte sich entschlossen, Weihnachten mit der 7 Jahre alten Tochter bei Verwandten zu verbringen. | 25.12.2021 10:10

