Jobangebot als "App-Testerin": Betrüger erbeuten 35.000 Euro Stand: 21.12.2022 15:33 Uhr Betrüger haben in Bergen auf der Insel Rügen mit einer neuen Betrugsmasche einen Schaden von rund 35.000 Euro verursacht. Eine 19-Jährige hatte zuvor ein Jobangebot als sogenannte "App-Testerin" angenommen. Was zunächst verlockend klang, stellte sich schnell als kriminell heraus.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die junge Frau zuvor online auf einer Plattform ein Inserat eingestellt, in welchem sie nach einem Job suchte. Daraufhin haben sich die Betrüger bei ihr gemeldet und ihr den Job als "App-Testerin" angeboten. Die Geschädigte eröffnete in Absprache mit ihrem vermeintlichen Arbeitsgeber ein Konto bei einer Bank und übergab die Zugangsdaten an diesen.

Gutschriften, Abbuchungen und Rechnungen

In den darauffolgenden Wochen erhielt die 19-Jährige zunächst zwar ihren Lohn, das änderte sich nach einiger Zeit jedoch. Hinzu kamen unzählige merkwürdige Kontobewegungen - neben Gutschriften und Abbuchen erhielt sie plötzlich auch Rechnungen, die sie nicht verursacht hat. Gleichzeitig hatte sie keinen Zugriff mehr auf das Konto und erreichte keinen der Verantwortlichen mehr, so dass sie schließlich Anzeige erstattete.

Kriminelle nutzen Daten für Drogen und Geldwäsche

Der Polizei in Bergen war diese Betrugsmasche nicht völlig unbekannt. Kriminelle versprechen hierbei ein überdurchschnittliches Gehalt für das Testen von Apps. Letzlich wollen die Täter so an die Daten der Geschädigten kommen. Die dann eröffneten Konten werden etwa für Drogen-Bestellungen im Darknet oder für Geldwäsche genutzt. Unter Umständen machen sich die Geschädigten den Angaben zufolge sogar strafbar.

Polizei: So können Sie sich schützen

Die Bergener Beamten raten Jobsuchenden die Seriosität einer entsprechenden Firma unbedingt zu prüfen. Auch erkennt man die Betrüger häufig an Rechtschreib- und Grammatikfehlern in den Anzeigen. Auch der bloße Kontakt über Messenger-Dienste kann ein Zeichen für unseriöse Angebote sein. Ebenso sollten die Alarmglocken läuten bei überdurchschnittlich hohen Gehaltsangeboten. Persönliche Daten, gerade in Bezug auf Ausweise und Konten, sollten im Netz oder Messenger nicht ohne Weiteres preisgegeben werden.

