Jetzt live: Ministerinnen beantworten Fragen zum Schulstart

Mecklenburg-Vorpommern startet am 3. August als erstes Bundesland nach den Sommerferien wieder in das neue Schuljahr. Die Corona-Pandemie stellt Schüler, Lehrer und Erzieher in diesem Jahr vor große Herausforderungen. Dank niedriger Infektionszahlen soll nun für die Kinder wieder ein möglichst normaler Unterricht möglich werden.

Jetzt live Schulstart in MV: Fragen an die Landesregierung Nordmagazin - Land und Leute - 28.07.2020 18:00 Uhr Viele Fragen kreisen um den Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) und Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) beantworten Ihre Fragen im Livestream.

Martin und Drese beantworten Fragen zum Schulstart

Doch wie sieht das Hygiene-Konzept dafür aus? Welche Corona-Regeln gelten an den Schulen? Kann der Abstand wirklich eingehalten werden? Wie werden die Pausen ablaufen und wann beginnt morgens der Unterricht für die Schüler? Wie steht es um die Betreuung der Kinder? Zudem stellt sich die Frage, ob es genügend Lehrer im Präsenzunterricht geben wird. Seit 18 Uhr stellen sich Bildungsministerin Bettina Martin und Sozialministerin Stefanie Drese (beide SPD) im Livestream Ihren Fragen zum Thema.

Die Sendung können Sie ab 18 Uhr live im Radio bei NDR 1 Radio MV sowie in der Sendung "Nordmagazin - Land und Leute" im NDR Fernsehen verfolgen. Nach dem Livestream wird ein Live-Mitschnitt auf dieser Seite veröffentlicht.

