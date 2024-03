Jetzt live: Das große NDR MV-Konzert "Jazz up Platt" Stand: 12.03.2024 19:20 Uhr Die NDR 1 Radio MV Plappermoehl präsentiert: Jazz up Platt - das heißt: Fünf Sängerinnen und Sänger werden Jazz-Klassiker neu auf Plattdeutsch interpretieren.

Nordmagazin und NDR 1 Radio MV Moderatorin Frauke Rauner, die "Jazzlady des Nordens", Jacqueline Boulanger, Plattschnacker und NDR Moderator Yared Dibaba, der Rostocker Jung und NDR Hörfunkmoderator Andreas Kuhlage sowie Angelexperte Heinz Galling werden jeweils einen Jazz-Klassiker "up Platt" interpretieren.

Musikalisch zur Seite stehen den Sängerinnen und Sängern die NDR Funkhausband mit Joachim Böskens und Andreas Pasternack von der Jazztime an Klavier und Saxophon sowie Florian Galow am Bass, Christoph Schlegl am Schlagzeug und Hagen Schulz-Zachow an der Gitarre.

De Plappermoehl von NDR 1 Radio MV präsentiert: Jazz up Platt

Frauke Rauner

Frauke Rauner - Nordmagazin- und NDR 1 Radio MV Moderatorin - hat sich das wunderbare Stück "Nature Boy" von Eden Ahbez aufs Notenpult gestellt. Auf Plattdeutsch wird daraus "In´t Hor noch Heu". Nun ist es ein Lied von einem Morgen danach, von Liebe, Reue und wie sie vergehen. Auch wenn Frauke Rauner im Alltag kein Plattdeutsch spricht, hat sie sich doch für dieses Lied mit großem Herzen der Sprache angenommen. Gemeinsam mit ihrer Gesangslehrerin, die selbst aus einem Haushalt stammt, in dem Plattdeutsch Umgangssprache war, hat sie sich den Text zu eigen gemacht.

Jacqueline Boulanger

Jacqueline Boulanger - die Jazzlady des Nordens - ist die wohl profilierteste Jazz-Sängerin des Landes. Gerade erst hat sie ein neues Album veröffentlicht und ist damit unterwegs, dennoch hat sie sich Zeit genommen, ein beschwingtes Stück Jazz-Geschichte auf Plattdeutsch zu interpretieren: Aus "The Girl from Ipanema" wird in der neuen Fassung "De Boy ut Mönkebude". Selten wurde ein junger Mann am Strand so stimmungsvoll angehimmelt. Für das Plattdeutsch-Coaching hatte sie einerseits natürlich die Unterstützung der NDR Plattdeutschredaktion, zusätzlich hat sie mit einem Rostocker Musiker und Muttersprachler zusammengearbeitet. Gemeinsam haben sie die Übersetzung des Textes von Susanne Bliemel zum Fliegen gebracht.

Heinz Galling

Heinz Galling, der NDR Angelexperte von "Rute raus der Spaß beginnt", ist direkt zwischen zwei Angel-Abenteuern ans Mikrofon geeilt. Von den Anglerstammmtischen ist ja bereits bekannt, dass Heinz Galling mit Hingabe singt. Und es könnte nicht anders sein: Sein Lied handelt von einem Besuch in einer Räucherbude, auf der Suche nach Räucheraal, aber Aal ist knapp. Aus dem Song "All of me" wird bei Heinz Galling die bange Frage: "Aal dorbi?". Heinz Galling spricht Plattdeutsch, hat allerdings für dieses Lied sich ein wenig der speziellen Mecklenburger Variante der Sprache anpassen müssen.

Yared Dibaba

Yared Dibaba, Plattschnacker, NDR Moderator, Sänger und gern gesehener Gast vergangener Plappermoehl-Sendungen, hatte es etwas leichter als die anderen: Er spricht ohnehin Plattdeutsch. Für die Aufnahmen des Liedes "L.O.V.E." musste er sich allerdings ein wenig anpassen – hat er doch in der Region um Bremen sein Plattdeutsch gelernt. Nun singt er im Platt des Nordostens ein Liebeslied an eine Frau, die nichts weniger ist als ein "D.R.O.M." Wie schon "The Girl from Ipanema" hat Susanne Bliemel auch diesen Titel ins Plattdeutsche übertragen. Im Original wird das Wort "L.O.V.E." buchstabiert - im Plattdeutschen eben der Traum... "D.R.O.M."

Andreas Kuhlage

Andreas Kuhlage ist ein Rostocker Jung und NDR Hörfunkmoderator. Als die Stimme des Morgens auf N-Joy hat er in der Sendung "Kuhlage & Hardeland" jahrelang die Menschen in einen guten Morgen begleitet und tut dies nun bei NDR 1 Niedersachsen. Er singt für "Jazz up Platt" das Liebeslied schlechthin, Frank Sinatra hat es unsterblich gemacht: "Fly me to the moon". Und auch wenn der neue, plattdeutsche Text auf den ersten Blick nicht so klingt - es ist auch auf Platt ein Liebeslied geblieben: "Hei, wat bün ik dun".

Der traditionelle Schnack am Moehlendisch

Für den traditionellen Schnack am Moehlendisch wird neben Yared Dibaba auch "Mr. Plattdeutsch" zu Gast sein bei dieser speziellen Plappermoehl: Gerd Spiekermann hat lange für den NDR in Hamburg sowohl plattdeutsche Sendungen, als auch Jazz-Sendungen gestaltet und betreut. Gerade erst wurde er für seine Arbeit in Stavenhagen mit dem Fritz-Reuter-Literaturpreis geehrt. Als Entertainer, Moderator, Jazz-Kenner und bezaubernder Plauderer vereint er, was doch eigentlich schon immer zusammengehörte: Jazz und Plattdeutsch.

VIDEO: Jazz up Platt beim NDR: Klassiker neu interpretiert (3 Min)

Was, Wann, Wo

De NDR 1 Radio MV Plappermoehl präsentiert: Jazz up Platt

Dienstag, 12. März, NDR-Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Bei NDR 1 Radio MV wird dieses besondere Konzert zu hören sein in der Plappermoehl auf dem gewohnten Sendeplatz am letzten Sonnabend des Monats, also am 30. März, 19 Uhr und in einer Wiederholung am 7. April, 20 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | De Plappermoehl | 12.03.2024 | 19:30 Uhr

