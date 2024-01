Jetzt im Umlauf: Zwei-Euro-Münze zeigt Rügener Kreidefelsen Stand: 30.01.2024 14:41 Uhr Dichter und Denker, Maler und Musiker - die Schönheit der Rügener Kreideküste hat schon viele inspiriert. Ab heute kommt der malerische Königsstuhl auch auf einer neuen Zwei-Euro-Münze in den Umlauf.

Die Bundesbank gibt seit Dienstag die neue Zwei-Euro-Gedenkmünze heraus. Auf der Bildseite ist in diesem Jahr das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Dies ist dem Vorsitz im Bundesrat zu verdanken - das Bundesland, das der Länderkammer vorsteht, darf europaweit mit einer neuen Münze für sich werben. Zu sehen ist die Prägung des Königsstuhls auf Rügen. Der Künstler, der das Motiv gestaltet hat, heißt Michael Otto. Er kommt aus Rodenbach in Hessen.

750.000 Münzen werden in MV ausgegeben

Die Gesamtauflage soll laut Bundesbank bis zu 30 Millionen Stück betragen. 750.000 Münzen werden über die beiden Bundesbank-Filialen in Rostock und Neubrandenburg verteilt. Die Gedenkmünzen werden im Rahmen des normalen Bargeldbedarfs von Banken und Handel schrittweise in Umlauf gebracht und werden so in den nächsten Tagen und Wochen im Zahlungsverkehr auftauchen. Im vergangenen Jahr wurde Hamburg durch die Elbphilharmonie repräsentiert.

