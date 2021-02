Jetzt im Stream: NDR MV live - Lockern oder Lockdown? Stand: 23.02.2021 19:04 Uhr Einen Tag vor dem MV-Gipfel - Wie geht es weiter? Bevor am Mittwoch wieder der MV-Gipfel tagt, wollen wir diese Frage ab 20 Uhr diskutieren. NDR MV live können Sie hier bei ndr.de/mv und in der NDR MV App verfolgen.

Perspektiven in der Corona-Zeit: Familien, Unternehmer, Gastronomen, Künstler, Lehrer, Ärzte – nach Monaten im zweiten Lockdown sind viele mit der Geduld am Ende. Aber was ist der richtige Weg aus der Corona-Pandemie? Welche Perspektiven haben wir? Wie überstehen wir diese Zeit gemeinsam? Was brauchen Kinder und Erwachsene, damit die Psyche stabil bleibt? Welche Ideen gibt es, Geschäfte doch wieder zu öffnen und ist das vor dem Hintergrund der Corona-Mutationen überhaupt möglich? Gibt es einen "Plan B" der Politik - neben den Impfungen? Und wie leben wir künftig vielleicht auch mit dem Virus?

Wir haben folgende Gäste in der virtuellen Talkrunde:

Michael Sack (CDU), Landrat in Vorpommern-Greifswald. Aktuell verzeichnet sein Landkreis die höchste Inzidenz im Land. Er forderte schon vor Wochen die Öffnung der Friseur-Geschäfte. Doch mit den aktuellen Werten sind Lockerungen in Vorpommern-Greifswald erst einmal nicht im Kurs der Landesregierung vorgesehen.

Rico Badenschier (SPD), Oberbürgermeister von Schwerin. Als Arzt und Politiker hat das Oberhaupt der Landeshauptstadt einen ganz besonderen Blick auf die Pandemie. Schwerin hat derzeit den zweithöchsten Inzidenzwert im Land. Badenschier spricht von einem diffusen Infektionsgeschehen. Teilweise seien die Kontaktketten nur schwer nachzuvollziehen.

Prof. Dr. Lars Kaderali, Direktor Institut für Bioinformatik an der Universität Greifswald. Es ist sein Job, mit Zahlen biometrische Prozesse zu simulieren. Seit rund einem Jahr berät er mit seinen Prognosen zum Verlauf der Corona-Pandemie die Landesregierung. Seine These: Mitte März erreichen wir eine landesweite 7-Tage-Inzidenz von 35, doch er warnt vor zu frühen Lockerungen.

Prof. Dr. Eva-Lotta Brakemeier, Lehrstuhlinhaberin Klinische Psychologie & Psychotherapie an der Universität Greifswald. Die Wissenschaftlerin stellte schon zu Beginn der Pandemie fest, dass Angst und Depressionen durch Corona zugenommen haben. Sie untersucht die Auswirkungen von Lockdown und Isolation und spricht von einer psychologischen Krise.

Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der IHK zu Rostock. Er fordert Perspektiven für geschlossene Betriebe. Dabei gehe es um eine verantwortbare Balance zwischen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schäden. Seiner Meinung müsse ein dritter Lockdown und auch ein ständiger Wechsel zwischen Lockern und dann wieder herunterfahren vermieden werden.

Harter Lockdown, um dritte Welle zu verhindern?

Das Thema wird schon jetzt kontrovers diskutiert: Birgit Becker aus Stralsund schreibt: "Wir leiden alle unter diesen Umständen und wirklich viele versuchen alles zu tun, um uns zu schützen und keinen zu gefährden. Doch wir sollten in der jetzigen Phase mit aller Härte und mit mehr Verstand den Lockdown lieber bis April oder Mai durchhalten. Wir wollen alle keine dritte Welle und wir wollen alle unser altes Leben mit Familie und Freunden in unserer Nähe zurück. Ich hoffe, dass dann schon mehr geimpft wurde und die neusten Erkenntnisse uns auch helfen, ein vertretbares Konzept für ein schönes Leben - für unser altes Leben - im Kampf gegen den Virus zu finden.

Finanzielle Reserven aufgebraucht - raus aus der Starre

Eine andere Nutzerin, die anonym bleiben möchte, schreibt: "Ich bin für Lockerungen. Alle sind in einer Art Starre verfallen, nichts ist mehr erlaubt, Depressionen und/oder Aggressionen nehmen zu. Nicht nur die Existenzen von Händlern, Gastronomen, Hoteliers und vielen anderen sind betroffen, auch die aller, die durch Corona ihren Job verloren haben, in Kurzarbeit sind. Wir sind genau so betroffen und ab März wissen wir nicht mehr, wie wir alles bezahlen sollen, unsere Reserven sind bereits im ersten Lockdown verbraucht gewesen. Aber der kleine Mann bekommt ja keine Unterstützung vom Staat oder Einmalhilfen."

Ihre Meinung ist gefragt: Sie können live mit diskutieren oder uns vorher Ihre Meinung hier auf ndr.de/MV schreiben.

