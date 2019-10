Stand: 01.10.2019 13:00 Uhr

Jetzt beschlossen: Deponie Ihlenberg ab 2035 dicht von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Jetzt ist es beschlossene Sache: Die landeseigene Deponie Ihlenberg (IAG) wird 2035 dicht gemacht. Die rot-schwarze Landesregierung hat am Dienstagvormittag auf ihrer ersten Sitzung im Oktober den Schließungstermin in knapp 16 Jahren bestätigt. Laut Planungen von Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) sollte die Ministerrunde das Konzept bereits im September verabschieden. Offenbar haben regierungsinterner "Hakeleien" zu einer leichten Verzögerung geführt. Über Details wollen Meyer, Umweltminister Till Backhaus (SPD) und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Nachmittag auf einer Pressekonferenz informieren.

Deponie soll 2035 geschlossen werden

Die drei hatten sich schon im August auf eine Linie geeinigt: Das Minister-Trio hatte sich auf den Schließtermin 2035 festgelegt. Gleichzeitig soll bis dahin 25 Prozent weniger Müll eingelagert werden als eigentlich vorgesehen. Millionen-Verluste durch entgangene Gewinne aus dem Müllgeschäft und zusätzliche Kosten für das Verfüllen ungenutzter Deponie-Kapazitäten sollten hingenommen werden.

Gutachter für eine längere Laufzeit

Basis für den Schließungsplan war ein Gutachten des Sonderprüfers Tillmann Schweisfurth, des ehemaligen Präsidenten des Landesrechnungshofs. Schweisfurth hatte mehrere Szenarien entworfen und dabei Sympathien für eine längere Laufzeit bis 2041 durchblicken lassen. Sein Gutachten wurde angefordert, nachdem der ehemalige Chef-Controller der Deponie Stefan Schwesig schwere Vorwürfe erhoben hatte. Schwesig, Ehemann der Ministerpräsidentin, warf der Deponie-Leitung vor, sie gefährde durch unkontrollierte Müllannahme Mensch und Umwelt. Mehrere Rechtsgutachten und auch Schweisfurths Papier stellten jedoch klar, dass an den Vorwürfen in diesem Ausmaß nichts dran ist.

Früherer Schließtermin umstritten

Gegen eine frühe Schließung der IAG sind norddeutsche Unternehmensverbände und die Entsorgungswirtschaft bei Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf die Barrikaden gegangen. Die Regierungschefin gilt als treibende Kraft in der Frage. Ein Ende der Deponie würde die Entsorgungssicherheit im norddeutschen Raum gefährden, schreiben die Wirtschaftsvertreter. Gerade die Bauindustrie wisse dann nicht mehr, wohin mit den Abfällen. Außerdem werde mit dem Ende der IAG die Suche nach einem neuen Standort losgetreten. Beschwerden gab es zudem vom Betriebsrat, auch die Geschäftsführung meldete Bedenken gegen den ihrer Meinung nach zu frühen Schließtermin an. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Selmstorf Marcus Kreft (SPD) sprach sich gegen ein Ende der Deponie in 16 Jahren aus.

Umweltministerium soll zukünftig zuständig sein

Ein Knackpunkt und Grund für die leichte Verzögerung könnte das geplante Verschieben der Kompetenzen sein. Das CDU-geführte Wirtschaftsministerium soll die Zuständigkeit für die Abfallwirtschaft verlieren - an das Umweltministerium von Till Backhaus (SPD). In der Union allerdings weint man dem Ihlenberg keine Träne nach. "Soll Backhaus sich doch damit rumschlagen", heißt es von der kleineren Regierungspartei. Streitpunkt ist offenbar auch die Verlängerung der Verträge der beiden Deponie-Geschäftsführer. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV soll sich die Regierungschefin dagegen stemmen, den beiden eine längerfristige Beschäftigungsgarantie zu geben.

Konzept nicht in Stein gemeißelt

Kritiker weisen bei dem Streit um die Deponie immer wieder darauf hin, dass auch ein jetzt beschlossenes Konzept nicht in Stein gemeißelt sei. Bis 2035 könne noch viel passieren, möglicherweise werde der Plan in späteren Jahren noch einmal gekippt. In einem Kabinettsbeschluss von Januar 2014 war sogar ein Schließungstermin für 2025 ins Auge gefasst - zehn Jahre früher als jetzt angepeilt. Von diesem Termin ist heute nicht mehr die Rede.

