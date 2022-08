Jetzt anmelden zum NDR MV Geburtstagsfest am 25. September Stand: 19.07.2022 14:36 Uhr Wir feiern Geburtstag - und Sie sind die Beschenkten. Am 25. September laden wir Sie zum großen Funkhausfest in Schwerin. Jetzt können Sie sich kostenlos anmelden.

Das wird Ihre Gelegenheit, den NDR ganz persönlich kennenzulernen. Sie können hinter die Kulissen schauen uns sehen, wie NDR MV Live entsteht, dabei sein, wenn ein Podcast produziert wird, der Onlineredaktion über die Schulter gucken. Sie können uns Fragen stellen, oder auch Ihr Feedback zu unseren Produkten geben. Wir freuen uns über viele Hinweise und neue Ideen. Außerdem können Sie mit bekannten NDR Gesichtern wie Heinz Galling, Peter Rasch, Steffen Schneider, Ingo Zamperoni oder Heike Götz ins Gespräch kommen.

Bühnenprogramm für Groß und Klein

Groß und Klein wird einiges geboten. Die Kleinen freuen sich über ihre Stars aus der Sesamstraße, Torwandschießen und tolle Interaktionsangebote, für die Größeren und Großen heizen die Bands Billy Rock aus Wismar, die Hamburger Band Tripod und unsere Funkhausband ein.

Seit 1992 senden wir das Nordmagazin im NDR Fernsehen und NDR 1 Radio MV im Hörfunk - aus unserem Land für unser Land und natürlich für Sie. Auch online versorgen wir Sie bereits seit vielen Jahren mit den aktuellen News aus MV, Veranstaltungen in ihrer Nähe, oder hilfreichen Alltagstipps.

Sie sind es, die wir jeden Tag begleiten und eben das wollen wir mit Ihnen feiern. Dafür laden wir Sie, die Menschen in unserem Land, in unser Landesfunkhaus in Schwerin ein. Gemeinsam wollen wir am 25. September von 10 bis 18 Uhr 30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern feiern. Die Feier wird unterstützt von Lübzer, Lotto Mecklenburg-Vorpommern und Edeka.

Anmeldungen zum NDR Geburtstagsfest jetzt möglich

Der Besuch beim Geburtstagsfest des NDR in Schwerin kostet keinen Eintritt. Alle Besucher ab einem Alter von 6 Jahren müssen sich aberkostenlos anmelden. Das ist über eine externe Seite möglich. Das müssen Sie wissen

Wenn Sie sich anmelden, bekommen Sie einen QR-Code per Mail zugeschickt, ein kariertes, schwarz-weißes Muster.

Dieser QR-Code ist ihr persönlicher Zugangscode am Einlass zum Fest auf dem Funkhausgelände.

Wenn Sie mit mehreren Personen kommen, müssen Sie bitte jeden Besucher einzeln über die Anmeldeseite anmelden. Jeder Besucher ab einem Alter von 6 Jahren benötigt einen eigenen QR-Code.

Ohne Anmeldung und QR-Code gelangen Sie nicht auf das Veranstaltungsgelände.

Sie können den Code entweder ausdrucken, um diesen am Einlass vorzuzeigen oder auf dem Handy direkt aus der Bestätigungsmail anzeigen

Wenn Sie sich angemeldet haben, dann aber doch nicht kommen können, dannn bitten wir Sie, sich wieder abzumelden. In der Bestätigungsmail finden Sie einen Link zur Abmeldung.

Alle Felder im Anmeldeformular sind Pflichtfelder.

Ihre Daten werden ausschließlich zum Zweck der Kontaktnachverfolgung verwendet und 31 Tage nach der Veranstaltung gelöscht.