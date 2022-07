Jetzt Tickets gewinnen für Podcast-Produktion in Rostock Stand: 28.07.2022 14:49 Uhr Kommen Sie mit an Bord: Die nächste Folge vom Podcast Dorf Stadt Kreis nehmen wir mit Publikum auf; während der Hanse Sail auf einem alten Feuerlöschboot. Hier können Sie die Eintrittskarten gewinnen.

Am 8. August zeichnen wir auf dem Traditionsschiff Feuerlöschboot FLB 40-3 in Rostock-Groß Klein Folge 89 unseres Podcasts "Dorf Stadt Kreis" mit den starken Geschichten aus dem Norden auf. Unter dem Motto "Ahoi zur Hanse Sail 2022" trifft Moderatorin Mirja Freye echte Kennerinnen und Kenner des maritimen Großereignisses.

Wasser, Wellen, Segelschiffe - zum 31. Mal findet die Hanse Sail dieses Jahr statt. Doch wie hat eigentlich alles angefangen? Welche Herausforderungen gab und gibt es? Was waren die großen Höhepunkte? Welche Pleiten, Pech und "Rammen" gab es zu vermelden? Wie präsentiert sich das Segelfest in diesem Jahr? Nach den besonderen Corona-Jahren gibt es diesmal zwar keine besondere Auflagen für Besucherinnen und Besucher, dennoch gehen Pandemie und weltpolitische Großwetterlage nicht spurlos an dem berühmten Segel-Ereignis vorbei. Es gibt viel zu besprechen in dieser Folge unseres Podcasts "Dorf Stadt Kreis".

Hanse Sail-Prominenz im Podcast

Für die Aufzeichnung des Podcasts am Montag, 8. August, um 16 Uhr, sind wir zu Gast auf dem voll restaurierten Feuerlöschboot aus dem Jahr 1983. Das Traditionsschiff FLB 40-3 liegt am Anleger Groß Klein. Hier bauen wir unsere Mikrofone auf und haben profunde Kennerinnen und Kenner der Hanse Sail eingeladen: Als Gesprächsgäste mit dabei sind Roland Methling (Hanse Sail-Miterfinder und ehemaliger Rostocker Oberbürgermeister), Bettina Fust (Leiterin Büro Hanse Sail), Thomas Wilde (Verein FLB 40-3), Katrin Fründt (Streckenfunkerin) und Reporter Bernd Kalauch aus dem Ostseestudio Rostock, der seit vielen Jahren von Hanse Sail berichtet.

Anmeldung bis 3. August möglich

An Bord des Feuerlöschboots gibt es einige wenige Zuschauerplätze, die wir für Sie reserviert haben. Die 8 x 2 Plätze sind ein Geschenk von uns an Sie und somit natürlich kostenlos. Wir freuen uns auf Sie! Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.

