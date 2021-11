Jetzt Testpflicht in allen Pflegeheimen in MV Stand: 08.11.2021 06:17 Uhr Vor dem Hintergrund häufigerer Corona-Infektionen werden die Schutzmaßnamen bei Pflegeheimen verschärft: Auch geimpfte und genesene Besucher müssen jetzt einen negativen Test vorlegen.

Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen und der besonderen Gefahr für Pflegeheimbewohner gelten jetzt deutlich verschärfte Testvorschriften in Mecklenburg-Vorpommern. Alle Besucher über sechs Jahren dürfen nur mit negativem Test in die Einrichtungen - selbst wenn sie geimpft oder genesen sind. Das sieht die neue Coronaverordnung Pflege und Soziales vor, die am Montag (08.11.2021) in Kraft tritt, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) bekanntgab. "Die Einrichtungen stellen die Möglichkeit zur Testung täglich vor Ort sicher", so Drese. Die Tests seien für die Besucher kostenfrei; die Heime könnten ihren Aufwand abrechnen. Erforderlich sei entweder ein PoC-Antigen-Test (nicht älter als 24 Stunden) oder ein negativer PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden). Die Regelung sei nötig, um ein generelles Besuchsverbot zu vermeiden, so Drese.

Täglich Test für ungeimpfte Mitarbeiter obligatorisch

Ungeimpfte Mitarbeiter in den Heimen müssen sich von Montag an täglich testen lassen, geimpfte zweimal pro Woche. Ein allgemeines Besuchsverbot in Pflegeeinrichtungen soll mit den neuen Maßnahmen vermieden werden. Die Bewohner dürften nicht isoliert werden, betonte Drese. Die Ministerin warb für mehr Impfungen von Pflege-Beschäftigten. Drese würde gern sogar noch weiter gehen; sie hatte eine Impfpflicht für Pflegepersonal gefordert.

Booster-Impfungen "weit vorangeschritten"

In Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des Sozialministeriums rund 75 Prozent der Pflegekräfte geimpft. Die Auffrischungsimpfungen schon geimpfter Bewohner und Mitarbeiter seien "weit vorangeschritten", hieß es.

