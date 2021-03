Stand: 11.03.2021 15:21 Uhr Jesendorf: Mehrere Glätteunfälle auf der A14

Auf der Autobahn 14 bei Jesendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat es am Donnerstagnachmittag mehrere Unfälle gegeben. Daraufhin sperrte die Polizei die Autobahn in Richtung Wismar. Es kam auch in der Gegenrichtung zu Behinderungen. Nach ersten Erkenntnissen gab es zwei Unfälle in Richtung Schwerin und einen Richtung Wismar. Bei diesem wurden offenbar zwei Personen leicht verletzt. Nach Angaben der zuständigen Autobahnpolizei hatte es im Bereich Jesendorf am Nachmittag einen Schneeschauer gegeben. | 11.03.2021 15:21