Jeder fünfte Berufsschüler scheitert an der Theorie Stand: 10.09.2021 14:48 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern verlassen viele Auszubildende die Berufsschule ohne Berufsabschluss. Das zeigen aktuelle Zahlen des statistischen Landesamtes.

Fast jeder fünfte Berufsschüler im Land ist im vergangenen Schuljahr an den Anforderungen der theoretischen Ausbildung gescheitert. Von den rund 11.300 jungen Menschen, die eine Berufsschulen verließen, bekamen knapp 2.200 nur ein Abgangszeugnis. Ein Abschlusszeugnis erhalten in Mecklenburg-Vorpommern all jene Berufsschulabgänger, die das Ziel ihres Bildungsganges erreicht haben. Alle anderen gehen lediglich mit dem Abgangszeugnis ins Leben - und verfügen damit nicht über einen Berufsabschluss. Damit blieben 19 Prozent der Berufsschulabgänger ohne Berufsschulabschluss, so das Statistische Landesamt. Im Schuljahr zuvor lag der Anteil mit gut 20 Prozent noch etwas höher.

Hohe Durchfall-Quote in den Bauberufen

Der Statistik zufolge scheitern vor allem junge Männer in der Berufsschule, fast zwei Drittel der Berufsschüler mit Abgangszeugnis sind männlich, obwohl sie nur die Hälfte aller Berufsschüler ausmachen. Besonders hoch sind die Quoten in den Bauberufen und in der Gastronomie. In der Kranken- und Altenpflege hingegen bleiben nur wenige Berufschüler ohne Abschluss. Der Unternehmer-Dachverband in Mecklenburg-Vorpommern hatte vor wenigen Tagen beklagt, dass immer mehr Jugendlichen aus der Schule Grundkenntnisse und die Berufsreife für die berufliche Ausbildung fehlten.

