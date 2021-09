Stand: 10.09.2021 13:09 Uhr Jeder fünfte Berufsschüler in MV scheitert

Nahezu jeder fünfte Berufsschüler in Mecklenburg-Vorpommern scheitert an den Anforderungen. Von den 11.315 jungen Menschen, die im vergangenen Jahr die beruflichen Schulen im Nordosten verließen, erhielten 2.155 lediglich ein Abgangszeugnis statt eines Abschlusszeugnisses - das entspricht einem Anteil von 19 Prozent der Berufsschulabgänger, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Im Jahr davor lag der Anteil mit 20,1 Prozent noch etwas höher. Ein Abschlusszeugnis erhalten in Mecklenburg-Vorpommern all jene Berufsschulabgänger, die das Ziel ihres Bildungsganges erreicht haben. Alle anderen gehen lediglich mit dem Abgangszeugnis ins Leben - und verfügen damit nicht über einen Berufsabschluss. | 10.09.2021 13:09