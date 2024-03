Stand: 15.03.2024 06:05 Uhr Jatznick: Unbekannte machen sich an Funkturm zu schaffen

In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in das umzäunte Gelände eines Funkmastes bei Jatznick (Vorpommern-Greifswald) eingedrungen. Die Polizei wurde darüber eigenen Angaben nach von einem Zeugen informiert. Beamte durchsuchten daraufhin das Gelände. Tatsächlich fanden sie eine Leiter und eine aufgebrochene Kabelschachtbrücke vor, von den laut Zeugenhinweis zwei mutmaßlichen Einbrechern aber keine Spur. Um auch die Arbeitsplattform des 47 Meter hohen Funkmastes zu überprüfen, rückte die Freiwillige Feuerwehr mit einer Drehleiter an. Dort befand sich auch niemand. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, versuchten schweren Diebstahls und versuchter Störung von Telekommunikationsanlagen auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.03.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald