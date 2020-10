Stand: 26.10.2020 07:03 Uhr Jatznick: Radfahrer angefahren - Autofahrer flüchtig

Nach einem Unfall in Jatznick (Vorpommern-Greifswald) fahndet die Polizei nach einem flüchtigen Autofahrer. Dieser soll am Sonntag in der Nähe des Bahnhofs einen Radfahrer angefahren und schwer verletzt zurückgelassen haben. Laut Polizei überquerte der Radfahrer eine straße, in die der Autofahrer einbog. Der Schwerverletzte, dessen Ehefrau die Retter alarmierte, kam mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Neubrandenburg, soll aber nicht in Lebensgefahr schweben. | 26.10.2020 07:02