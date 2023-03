Stand: 20.03.2023 05:05 Uhr Jatznick: Fünf Verletzte bei Auto-Zusammenstoß

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos nahe Jatznick (Vorpommern-Greifswald) sind am Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Nach ersten Untersuchungen war ein Autofahrer auf der Bundesstraße 109 unweit eines Bahnübergangs mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein entgegenkommendes Auto konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zur Kollision kam. Ein Mann wurde schwer verletzt und kam per Hubschrauber in eine Klinik nach Neubrandenburg, vier andere Autoinsassen kamen verletzt in Kliniken in der Nähe. Der Sachschaden wurde auf knapp 20.000 Euro geschätzt.

