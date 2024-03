Stand: 09.03.2024 08:03 Uhr Jatznick: Fahrerflucht nach Zusammenprall mit Quad

Nach einem Unfall in Jatznick (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher. Ein 49-Jähriger war mit seinem Quad nach links abgebogen, um auf ein Grundstück zu gelangen. Genau in diesem Moment wurde er von einem Auto überholt - es kam zu einem Zusammenprall. Dabei stürzte der Quadfahrer und wurde schwer verletzt. Der beteiligte Pkw-Fahrer flüchtete indes in Richtung Pasewalk. Das Polizeihauptrevier Pasewalk ermittelt und sucht nach Zeugen.

