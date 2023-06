Stand: 24.06.2023 11:29 Uhr Jarmen: Zwei Tote nach Brand eines Wohnhauses

Bei einem Brand eines Wohnhauses in Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am frühen Sonnabendmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei stand das Gebäude beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits vollständig in Flammen. Zwei Personen konnten nur noch tot geborgen werden. Ob es sich dabei um die Hauseigentümer, einen 60-jährigen und seine 59-jährige Ehefrau handelt, ist noch unklar. Das Haus wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass Teile des Gebäudes eingestürzt sind. Der Sachschaden wird auf mindestens 250.000 Euro geschätzt.

