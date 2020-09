Stand: 06.09.2020 19:50 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Jarmen: Polizei stoppt betrunkene Fahrerin auf A20

Eine betrunkene Autofahrerin, deren Auto bereits auf Felgen fuhr, haben Polizisten am Sonntag auf der Autobahn 20 südlich von Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gestoppt. Wie ein Polizeisprecher erklärte, war die 49-Jährige mit dem Schlingerkurs ihres Autos am Samstag zuvor Fahrern auf der Bundesstraße 110 aufgefallen. Trotz des Defektes war die Frau auf die A20 aufgefahren. Beamte stoppten den Wagen, der schon Reifenteile verloren hatte, in der Nähe des A20-Parkplatzes Demminer Land Richtung Stettin. Bei der Frau wurden zwei Promille Atemalkohol gemessen. Die Fahrerin musste den Führerschein und in einer Klinik Blut für eine Alkoholprobe abgeben. | 06.09.2020 19:50