Jarmen: Motorradfahrer bei Verfolgungsjagd schwer verletzt

Am Donnerstagabend hat sich ein Motorradfahrer in Jarmen auf der Flucht vor einer Polizeistreife schwer verletzt. Laut Polizei wurde die Streife auf der L35 auf den 36-Jährigen aufmerksam, weil er kein amtliches Kennzeichen an seiner Maschine hatte. Als er den Streifenwagen erblickte, sei der Mann sofort in Richtung Jarmen geflüchtet. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Dabei sei der Motorradfahrer so schnell durch die Stadt gefahren, dass er von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke geprallt und gestürzt sei. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, an seinem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Mann soll keinen Führerschein haben und seine Maschine nicht zugelassen sein.

