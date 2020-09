Stand: 30.09.2020 09:41 Uhr Jarmen: Letzter Arbeitstag in der Getreidemühle

In der Jarmener Mühle hat der letzte Arbeitstag begonnen. Mit ihr schließt heute die einzige noch betriebene Getreidemühle in Mecklenburg-Vorpommern. Das Gebäude steht zum Verkauf. Ein Konkurrenzunternehmen soll es aber nicht übernehmen dürfen, so der Inhaberkonzern GoodMills. Zwei Mitarbeiter hatten zuvor Interesse bekundet. Sie arbeiten derzeit an einem Konzept für einen Mühlenneubau. | 30.09.2020 09:39