Stand: 30.09.2021 07:12 Uhr Jarmen: Drogenschmuggler mit Kokain in Unterhose gefasst

Auf einem Autobahn-Rastplatz an der A 20 bei Jarmen (Kreis Vorpommern-Greifswald) haben Zollfahnder einen Drogenschmuggler mit Kokain in der Unterhose erwischt. Wie ein Behördensprecher am Mittwoch mitteilte, wurde gegen den 34-Jährigen Haftbefehl erlassen. Der Mann habe sich bei einer Kontrolle am Montag auffällig nervös verhalten und ein Päckchen mit weißem Pulver in ein Gebüsch geworfen. Nach der Festnahme entdeckten die Zöllner bei ihm Päckchen mit mehr als 400 Gramm Kokain sowie Ecstasy-Tabletten. | 30.09.2021 07:12