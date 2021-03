Stand: 06.03.2021 09:14 Uhr Jarmen: Bürgermeister-Briefwahl geht zu Ende

In der Kleinstadt Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) geht die Bürgermeisterwahl an diesem Wochenende zu Ende. Wegen der Corona-Pandemie wird erstmals in reiner Briefwahl abgestimmt. Drei Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Bürgermeister Arno Karp. Bis Sonntag 18 Uhr können laut Vize-Wahlleiter Rainer Hardt noch Stimmen abgegeben werden. Dazu müsse der Wahlbrief in den Briefkasten der Stadt in der Lindenstraße eingeworfen werden. | 06.03.2021 09:11