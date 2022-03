Stand: 02.03.2022 07:50 Uhr Jarmen: Bau von neuer Mühle soll noch dieses Jahr beginnen

Noch in diesem Jahr könnte in Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit dem Bau einer Getreidemühle begonnen werden. Nach Angaben der Initiatoren müssen allerdings noch die Banken Kredite bewilligen. Laut dem ehemaligen Werksleiter der Jarmener Mühle, Maik Logall, steht der Bauplan für das neue Mühlengebäude im Jarmener Gewerbegebiet. Er gehe davon aus, dass die Bankenfinanzierung in den kommenden Wochen abgeschlossen wird. Für das Projekt im zweistelligen Millionenbereich hat das Land bereits eine Förderung zugesichert. Die alte Getreidemühle war Ende September 2020 geschlossen worden. | 02.03.2022 07:48