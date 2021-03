Stand: 07.03.2021 19:11 Uhr Jarmen: André Werner zum Bürgermeister gewählt

André Werner wird neuer Bürgermeister in der Kleinstadt Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Der Bewerber der Freien Wähler konnte sich mit 73 Prozent der Stimmen gegen zwei andere Bewerber durchsetzen. Wegen der Corona-Pandemie wird erstmals in reiner Briefwahl abgestimmt. Aufgrund der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen im Januar hatte die Verwaltung eine Ausnahmegenehmigung vom Land bekommen. | 07.03.2021 19:10