Jan Holze neuer Präsident des Handball-Landesverbands

Der Handballverband Mecklenburg-Vorpommern hat einen neuen Präsidenten. Auf dem Verbandstag in Güstrow (Landkreis Rostock) wurde am Sonnabend Jan Holze aus Neubrandenburg gewählt. Holze ist hauptamtlicher Vorstand der Deutschen Stiftung für Engagament und Ehrenamt mit Sitz in Neustrelitz. Er tritt die Nachfolge des ehemaligen Bundesligaschiedsrichters Peter Rauch aus Schwerin an. Der 71-Jährige hatte sich aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Wiederwahl gestellt. Mit mehr als 8.000 Mitgliedern stellen die Handballer den fünftgrößten Sportverband in Mecklenburg-Vorpommern. | 11.06.2022 13:58

