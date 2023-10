Stand: 17.10.2023 19:45 Uhr "Jamel rockt den Förster" mit Johannes-Stelling-Preis geehrt

Birgit und Horst Lohmeyer, die Initiatoren des antirassistischen Musik- und Kulturfestivals "Jamel rockt den Förster", sind mit dem Johannes-Stelling-Preis geehrt worden. Die SPD-Landtagsfraktion als Stifterin hat damit am Abend in Schwerin das unermüdliche Eintreten des Ehepaares für Demokratie und Toleranz gewürdigt. Der Hauptpreis wurde mit 3.000 Euro dotiert. Lohmeyers leben seit 2004 in Jamel (Landkreis Nordwestmecklenburg) und sind seitdem Anfeindungen durch Neonazis ausgesetzt, die dort eine Art "Musterdorf" etablieren wollten. "Jamel rockt den Förster" wehrt sich seit 2007 gegen diese Vereinnahmung. "Das Festival demonstriert den Nazis, dass ihnen 'demokratischer Gegenwind' entgegen bläst", heißt es von den Veranstaltern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.10.2023 | 20:00 Uhr