Stand: 17.09.2021 10:45 Uhr Jamel: Forstrock-Festival beginnt - weniger Gäste erlaubt

Das Musikfestival "Jamel rockt den Förster" findet nach Corona-bedingter Pause im vergangenen Jahr wieder statt - allerdings mit einigen Einschränkungen. Wegen der Pandemie sind in diesem Jahr weniger Gäste zugelassen, es sind keine Übernachtungen erlaubt, es gibt keine Workshops und zudem gilt die sogenannte 3G-Regel. Besucher müssen also geimpft, genesen oder getestet sein. Das Programm ist wie üblich noch geheim. Nach Angaben der Veranstalter wurden bereits 450 Tickets für die Konzerte am Freitag und Sonnabend verkauft. Mit der mittlerweile bundesweit bekannten Veranstaltung soll ein Zeichen für zivilgesellschaftliches Engagement gegen Neonazis gesetzt werden. | 17.09.2021 10:43