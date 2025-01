Jamel: Angriff auf Rockfestival-Betreiber-Ehepaar Lohmeyer an Silvester Stand: 02.01.2025 06:47 Uhr Zwei Unbekannte haben in der Silvesternacht laut Polizei das Grundstück des Ehepaars Lohmeyer in Jameln betreten, eine Rakete auf die Eheleute geschossen und verfassungsfeindliche Parolen gerufen.

In Jamel im Landkreis Nordwestmecklenburg sind die Veranstalter des Festivals "Jamel rockt den Förster"offenbar bedroht worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs. Das Dorf in der Gemeinde Gägelow gilt seit Anfang der 1990 Jahre als Hochburg der Neonazi-Szene.

Unbekannte betraten das Grundstück

Nach Angaben von Birgit und Horst Lohmeyer hatten zwei Unbekannte in der Silvesternacht ihr Grundstück betreten. Sie zündeten demnach eine Rakete in Richtung der Eheleute und riefen verfassungsfeindliche Parolen. Als die Polizei eintraf, hatten die Unbekannten das Grundstück bereits wieder verlassen. Das Ehepaar sei geschockt und fühle sich an einen Brandanschlag im Jahr 2015 zurückerinnert. Damals war ihre Scheune in Brand gesteckt worden.

Ehepaar organsieren "Jamel rockt den Förster"

Seit 2007 veranstalten die aus Hamburg stammenden Lohmeyers in Jamel ein bundesweit bekanntes Rockfestival gegen Rechtsextremismus. Immer dabei sind aktuelle Musikgrößen. Im vergangenen Jahr traten die Fantastischen Vier und Singer-Songwriter Olli Schulz auf.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg