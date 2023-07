Stand: 25.07.2023 08:36 Uhr Jagdverband wünscht sich Bogenjagd in Mecklenburg-Vorpommern

Der Jagdverband Mecklenburg-Vorpommern fordert die gesetzliche Zulassung der Jagd mit Pfeil und Bogen. Zunehmend müsse auch in Bereichen gejagt werden, in denen der Einsatz von Schusswaffen riskant sein könnten, so der Verband im Zuge der Diskussion um die Überarbeitung des Landesjagdgesetzes. Als Beispiele wurden touristische Regionen und Solarparks genannt. Laut dem Verband haben 19 europäische Länder die Bogenjagd schon erlaubt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.07.2023 | 08:30 Uhr