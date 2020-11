Stand: 06.11.2020 17:37 Uhr Jäger und Land gemeinsam gegen Schweinepest

Die Landesregierung und der Landesjagdverband wollen gemeinsam verhindern, dass die Afrikanische Schweinepest auf Nutztierbestände in Mecklenburg-Vorpommern übergreift. Da vor allem Schwarzwild das Virus überträgt, sollen die Wildschweinbestände im Land reduziert werden. In einer Erklärung sicherten beide Seiten einander Unterstützung zu. Insgesamt investiert das Land mehr als sieben Millionen Euro in Maßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest. | 06.11.2020 17:34