Stand: 14.03.2021 13:08 Uhr Jabel: Reetdachhütte brennt samt Sportboot und Gewächshaus ab

In Jabel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonntagmorgen eine Reetdachhütte einschließlich Sportboot und Gewächshaus abgebrannt. Der Schaden beträgt nach einer ersten Schätzung etwa 50.000 Euro, teilte die Polizei am Sonntag mit. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Feuer sei vermutlich bei Lötarbeiten entstanden. Eine Kunststoffdämmung habe Feuer gefangen. | 14.03.2021 13:08

