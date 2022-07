Stand: 26.07.2022 08:01 Uhr Jabel: Feuerwehren löschen Feldbrand

Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius ist am Montag bei Jabel (Mecklenburgische Seenplatte) ein weitgehend abgeerntetes Getreidefeld in Brand geraten. Aufgrund starker Windböen breiteten sich die Flammen laut Polizei auf rund sieben Hektar Fläche aus. Etwa 40 Feuerwehrleute konnten verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Bäume oder Wälder übergriffen. Als Brandursache wurde Steinschlag in einer landwirtschaftlichen Maschine angegeben, wodurch es zu Funkenflug und der Entzündung kam. | 26.07.2022 08:00