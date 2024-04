Issa Remmo meldet sich in Interview zu Wort Stand: 11.04.2024 06:43 Uhr Das Berliner Oberhaupt des Remmo-Clans hat sich in einem Interview mit dem Internetportal "Wir sind Müritzer" zu Wort gemeldet. Er sei überhaupt kein Clan-Chef, so Issa Remmo.

Aus seiner Sicht sei er der Chef einer Familie, sagte Remmo dem Portal. Er holte darüber hinaus zu einem Rundumschlag gegen die Medien aus. Sie hätten es "auf ihn abgesehen". Auch zu der Wahl seines neuen Wohnortes gab Issa Remmo Auskunft. Er wolle in Grabowhöfe bei Waren seinen Lebensabend in Ruhe verbringen. Ganz untätig will Remmo dabei aber nicht bleiben. Er habe Pläne mithilfe von Geldgebern in die Region zu investieren.

Grabowhöfe wegen langjähriger Kontakte gewählt

Dem Portal "Wir sind Müritzer" sagte Remmo auch, es gebe keinen Zusammenhang zwischen einer möglichen Einbürgerung durch ein Verfahren in der Region und seinem laufenden Insolvenzverfahren. Dieses hätte er auch in Berlin machen können. Die Wahl auf Grabowhöfe sei wegen seiner langjährigen Kontakte zum Vorbesitzer des Grundstücks gefallen. Der Remmo-Familie werden zahlreiche Verbrechen vorgeworfen. Unter anderem Diebstähle, Einbrüche, Drogenhandel, Schutzgelderpressungen und viele andere Delikte. Isso Remmo selbst ist mehrfach ins Visier der Justiz geraten. Bisher wurde er aber nicht verurteilt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.04.2024 | 06:30 Uhr