Irrfahrt eines 92-Jährigen: Rostock statt Nidderau

Ein vermisster 92-Jähriger aus dem hessischen Bad Hersfeld ist nach einer stundenlangen Irrfahrt mit dem Auto in Rostock aufgetaucht. Der Mann sei wohlauf gewesen, so die die Polizei. Eigentlich habe er ins hessische Nidderau fahren wollen, doch offenbar ein falsches Ziel in s ein Navigationsgerät eingegeben. Am späten Nachmittag habe der Sohn des Mannes aus Nidderau der Polizei gemeldet, dass er seinen Vater vermisse, der anlässlich der Einschulung der Enkelin erwartet werde. Auf richterliche Anordnung ortete die Leitstelle der Polizei schließlich das Handy des Mannes - in Rostock rund 550 Kilometer von Bad Hersfeld entfernt. Fast zeitgleich sei der Anruf einer Wirtin einer dortigen Pension beim Sohn eingegangen, wonach sein Vater sie wegen einer Reifenpanne um Hilfe gebeten habe. | 02.09.2021 19:11